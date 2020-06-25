Трамп готов поступить с косовскими боевиками, как Обама с Бен-Ладеном

25.06.2020, Москва, Елена Острякова

Госдепартамент США поддержал обвинение в военных преступлениях против «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, чтобы вынудить его к уступкам на переговорах с Сербией. В ином случае косовского головореза может ждать участь Бен-Ладена.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Их (руководство Косово – ред.) пытаются заставить пойти на компромисс, а они заявляют, что вообще не готовы ни к каким переговорам», – пояснил Бондаренко.

Он напомнил, что выдвинутое в адрес Тачи обвинение сорвало переговоры между Сербией и Косово, запланированные на 27 июня в Вашингтоне. Сегодня стало известно, что на них не поедет не только Тачи, но и «премьер-министр» Косово Авдулах Хоти.

Бондаренко считает, что позицию, занятую Госдепом США, следует поприветствовать.

«Америка в свое время создала Бен-Ладена, и Америка же уничтожила Бен-Ладена. Америка породила Тачи, и Америка сейчас вполне может уничтожить Тачи.

Дональд Трамп, если он останется президентом США, может перевернуть американскую политику с ног на голову. Никто и никогда не обращался с косовскими боевиками таким образом. И это можно только приветствовать», – сказал Бондаренко.

Напомним, ранее Госдеп открыто поддерживал боевиков, захвативших власть в непризнанном Косово.