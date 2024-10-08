Трамп готовит сделку с Россией: Украину обменяют на Израиль – депутат Рады

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп собирается сконцентрироваться на помощи Израилю, отказавшись от Украины в обмен на сдерживание Ирана со стороны России.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нетаньяху целенаправленно ведет на эту эскалацию, потому что ему нужен Трамп. Для того, чтобы Израиль получил полную поддержку, и его никто не останавливал, им нужен Трамп. Поэтому это такая тактическая игра. Сейчас они идут на эскалацию для того, чтобы получить Трампа, чтобы Трамп потом 100% помог Израилю всей мощью США», – отметил Шевченко.

«Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все. Плюс, есть еще политические составляющие. И если Трамп добьется у России гарантий безопасности для Израиля, а Россия может на Иран повлиять, вообще на шиитский мир может повлиять. Вот, что Трампу нужно, чтобы Израиль получил гарантии и от России», – резюмировал депутат.