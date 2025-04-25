Трамп готовится сделать Зеленского крайним за военное поражение Украины

Позиция президента США Трампа по украинским переговорам говорит о его готовности сделать Зеленского крайним, выйти из конфликта – и позволить России нанести Украине военное поражение.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время первой части переговоров во Франции представитель Трампа заявил о том, что у президента США заканчивается терпение. И это было адресовано не только украинской делегации, но и представителям Европы. И закономерный итог – Рубио и другие представители Трампа отказались от участия в Лондоне. Причём это был публичный отказ. Вслед за ними сразу же делегации Германии и Франции отказались ехать, что говорит о том, что всё-таки Париж и Берлин в большей степени ориентируются всё-таки на позицию Вашингтона. И мы увидели встречу очень низкого статуса между представителями Украины и Великобритании», – отметил он.

По словам Карасёва, все идет к тому, что США выйдут из украинского процесса, предоставив России возможность достичь целей специальной военной операции.

«Это говорит о том, что ситуация на Украине полностью контролируемая со стороны британцев. Но обратите внимание – Трамп говорил о том, что вина лежит на Зеленском. То есть, Трамп прекрасно понимает, что Зеленский под влиянием британских служб, но он акцентирует внимание общества на том, что виновен Зеленский. И он ждёт, чтобы Зеленский сам либо в открытую признал, что он не может управлять ситуацией, не может управлять страной, либо до конца шёл на поводу Великобритании. Тогда Трамп скажет: поскольку одна из сторон отказывается заключать мир, то мы умываем руки, отходим в сторону и пускай Российская Федерация продолжает выполнение задач специальной военной операции. Мы сейчас подошли именно к этому барьеру», – считает эксперт.

Он уверен, что Трамп, по сути, уже готов выйти из процесса – и дальше Зеленский остается с поддержкой исключительно со стороны Европы и Великобритании.