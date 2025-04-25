Трамп громко хлопнет дверью и будет ждать криков «помогите, убивают!» – Бортник о переговорах

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Дональд Трамп сейчас не выйдет из переговорного процесса, то давление со стороны Вашингтона на Украину и Европу значительно усилится.

Об этом на канале политического аналитика Руслана Бизяева заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп сейчас не выйдет из переговорного процесса, то давление со стороны Вашингтона...

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«Вероятность 25% прекращения боевых действий, вероятность мирного соглашения ближайшие три месяца 5-10%. Даже физически для того, чтобы имплементировать любые мирные соглашения, Украине надо провести выборы, изменения в Конституцию, например. Много вещей надо сделать, с которыми невозможно просто уложиться в три месяца – даже при наличии политической воли, которой пока нет.

[Трамп окончательно выйдет из ситуации вокруг Украины?] – или усилит давление. Всё будет зависеть от переговоров с Москвой. Если Москва сможет убедить Трампа в том, что перспектива ещё есть, Трамп усилит давление», – сказал Бортник.

«Если переговоры будут такие – «ну что ж сделать, они против», тогда Трамп выйдет на какое-то время, хлопнет дверью, но будет стоять за дверью и ждать, пока из-за двери не будут звучать крики: «Господин Трамп, помогите, помогите, убивают!», – добавил политолог.

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