Трамп громко хлопнет дверью и будет ждать криков «помогите, убивают!» – Бортник о переговорах

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Если Дональд Трамп сейчас не выйдет из переговорного процесса, то давление со стороны Вашингтона на Украину и Европу значительно усилится.

Об этом на канале политического аналитика Руслана Бизяева заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность 25% прекращения боевых действий, вероятность мирного соглашения ближайшие три месяца 5-10%. Даже физически для того, чтобы имплементировать любые мирные соглашения, Украине надо провести выборы, изменения в Конституцию, например. Много вещей надо сделать, с которыми невозможно просто уложиться в три месяца – даже при наличии политической воли, которой пока нет. [Трамп окончательно выйдет из ситуации вокруг Украины?] – или усилит давление. Всё будет зависеть от переговоров с Москвой. Если Москва сможет убедить Трампа в том, что перспектива ещё есть, Трамп усилит давление», – сказал Бортник.