Трамп и американцы панически боятся возвращать Крым Украине – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ни сам президент США Дональд Трамп, ни многие влиятельные американцы не хотят возвращения Крыма в состав Украины, опасаясь непредсказуемой реакции России.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни сам президент США Дональд Трамп, ни многие влиятельные американцы не хотят возвращения Крыма...

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«Единственное, что сейчас сдерживает Трампа — это история с Крымом. Потому что, если мы проведем такую операцию (наступление на южном фланге, – авт.), Крым тоже волей-неволей окажется призом в такой операции. А это уже не очень входит даже в планы Трампа.

Не только Трампа, а многих американцев, с которыми я разговаривал, которые не хотели бы, чтобы Крым попал в Украину. Они считают это будет гуманитарная, если не катастрофа, то большая проблема.

Плюс, это может, как больной зуб и главная мозоль Путина, могут быть какие-то последствия, связанные с эскалацией на других направлениях, в том числе геополитических», – рассуждал Бекренев.

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