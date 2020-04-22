Трамп и Макрон – предатели! В Киеве призвали на битву с хитрой Москвой всех антироссийских интернет-юзеров

22.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

На фоне происходящих глобальных процессов Киеву остаётся только протестами, твит-штормами и «накручиванием людей» убеждать международную общественность, что нельзя допускать Россию в цивилизованный мир.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции украинских политических консультантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Путин использовал то, что называется милосердие, как оружие, опять как инструмент, – отметил в ходе дискуссии украинский политолог Олег Лесной. – И этот инструмент нацелен на то, чтобы в такой сложной ситуации для всего мира, когда хаос, когда люди боятся, показать своё мирное лицо, в кавычках, и оказать мирную помощь.

«Но в результате в кулуарах или по Скайпу своим зарубежным партнёрам сказать: мы же такие замечательные русские люди, приехали в Италию с любовью, в Болгарию и везде, так может с нас санкции снять?

Может, забыть, что на Украине до сих пор льётся кровь украинских солдат? Мы сейчас говорим и боимся коронавируса, а наши ребята защищают страну и не боятся ни коронавируса, ни путиновируса», – пафосно добавил «эксперт» Олег Лесной.

Его коллега Пётр Охотин в свою очередь заявил, что дела у Украины плохи, а потому пора прекращать быть пассивными.

«Без Украины Россия перестаёт быть евразийской империей, но без Украины Россия всё ещё может бороться за имперский статус. И тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством. Но тут появляются новые вводные, и таким основным азиатским государством может стать Китай.

И тогда уже, следуя логике Эдварда Люттвака – это советник многих людей, которые принимают решения в США, сейчас есть опасность того, что новые реалисты Трампа будут ставить на РФ для того, чтобы ослабить Китай, чтобы не дать Пекину создать эту большую континентальную страну.

Что делать Украине: я думаю, что для Украины в данном моменте главная цель – зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги и показывать свою готовность воевать и отстаивать свои права», – предложил политолог.

«Если мы вспомним начало года, когда ещё в Иране был сбит самолёт, когда только было начало, тогда Макрон в интервью RT сказал, что Россия захватила Украину, и мы приняли меры, мы на пути решения замороженных конфликтов, но если ждать завершения всех замороженных конфликтов, чтобы начать двигаться вперёд, то можно ждать долго. Иными словами, сейчас главное то, что может сделать Украина – это показать, что мы не согласны с тем, как нам навязывают возвращение Донбасса, мы можем выдержать кризис и, собственно, выжить.

В данном случае мне кажется, что основной вопрос к тому, что может сделать – как президент Зеленский, так и общественность в Украине, России и странах Балтии – это создать гражданское лобби протестами, твит-штормами и просто тем, что называется, накручивание людей о том, что нельзя пустить Россию в цивилизованный мир. Невзирая на то, что у неё есть врачи, невзирая на то, что у неё есть нефть и у неё есть газ», – добавил Пётр Охотин.