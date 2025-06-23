Трамп и Нетаньяху могут спровоцировать коллективную ядерную программу исламских стран

Максим Столяров.  
23.06.2025 17:50
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, США, ЯО


Агрессия против Ирана может подтолкнуть 57 исламских стран начать готовиться к созданию коллективного ядерного арсенала против американского дамоклова меча.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессия против Ирана может подтолкнуть 57 исламских стран начать готовиться к созданию коллективного ядерного...

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«Мы на грани потери последнего столпа международной стабильности – это договор о нераспространении ядерного оружия. Удар США произошёл в тот момент, когда в Стамбуле собралась Организация исламского сотрудничества – 57 исламских стран мира, в которых проживает 2 миллиарда населения. Главы МИД этих стран как раз собирались в Стамбуле поговорить – а что же нам делать. Турция их собрала по запросу Ирана как раз, и буквально на их глазах произошла эта атака.

Я убеждён, что начнётся подготовка к созданию какого-то коллективного ядерного арсенала для этих исламских стран. Которые решат, что мы не можем дальше жить под этим дамокловым американским мечом», – тревожился Станкевич.

Ведущий Иван Панкин отметил, что «и будут абсолютно правы», и спросил эксперта, почему он так этого опасается.

«Единственное, на чём держалась более или менее безопасность – это на этом договоре, когда был клуб из 9 ядерных держав. Пока эта система существовала – все региональные и локальные конфликты оставались региональными и локальными, а сейчас если все обзаведутся, тогда мы увидим Армагеддон», –  объяснил эксперт.

Ведущий не согласился с опасениями спикера.

«Не уверен, что будет какая-то прям ядерная эскалация, но у вас неплохая идея – чем больше ядерного оружия у разных стран, тем меньше вероятность, что кто-то ударит. Потому что пока есть сильные, у кого больше боеголовок, такие как Америка и подконтрольный им Израиль.

Вот, Израиль в большей степени вероятности сейчас долбанёт ядерным оружием, я вас уверяю, чем условный Пакистан. И если будет какая-то сухопутная операция против Ирана, это ведь косвенно война против того самого Пакистана и против Китая, кстати», – аргументировал Панкин.

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