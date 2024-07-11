Трамп и Орбан устроят во Флориде афтерпати после саммита НАТО

Сергей Рыжов.  
11.07.2024 09:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 467
 
Венгрия, Война, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет о предстоящей встрече венгерского премьера Виктора Орбана с вероятным бкдущим президентом США Дональдом Трампом.

По словам конфидентов издания встреча пройдет уже в этот четверг во Флориде, в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго, менее чем через неделю после переговоров Орбана с президентами Зеленским в Киеве,  Путиным в Москве и  Си Цзиньпином в Пекине.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет о предстоящей встрече венгерского премьера Виктора Орбана...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Как пишет издание “Визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между Путиным и Трампом”.

При этом Трамп до этого не просил Орбана «заложить основу для какого-либо мирного соглашения» между Россией и Украиной, уточнил конфидент издания.

Как отмечает Bloomberg, между Орбаном и Трампом установились «тесные отношения». В марте венгерский премьер после предыдущей встречи с экс-президентом США в Мар-а-Лаго призывал его вернуться на пост и «принести мир».

Свое нынешнее турне Орбан также называет «мирной миссией» и отказался от участия своей страны в миссии Украина-НАТО.

“Сегодня НАТО движется в другую сторону от своей изначальной задумки, все больше и больше напоминает военную организацию. Одним из ярких показателей этого является тот факт, что НАТО активно принимает участие в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что это опасно и безответственно”, — заявил премьер Венгрии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть