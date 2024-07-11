Трамп и Орбан устроят во Флориде афтерпати после саммита НАТО
Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет о предстоящей встрече венгерского премьера Виктора Орбана с вероятным бкдущим президентом США Дональдом Трампом.
По словам конфидентов издания встреча пройдет уже в этот четверг во Флориде, в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго, менее чем через неделю после переговоров Орбана с президентами Зеленским в Киеве, Путиным в Москве и Си Цзиньпином в Пекине.
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Как пишет издание “Визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между Путиным и Трампом”.
При этом Трамп до этого не просил Орбана «заложить основу для какого-либо мирного соглашения» между Россией и Украиной, уточнил конфидент издания.
Как отмечает Bloomberg, между Орбаном и Трампом установились «тесные отношения». В марте венгерский премьер после предыдущей встречи с экс-президентом США в Мар-а-Лаго призывал его вернуться на пост и «принести мир».
Свое нынешнее турне Орбан также называет «мирной миссией» и отказался от участия своей страны в миссии Украина-НАТО.
“Сегодня НАТО движется в другую сторону от своей изначальной задумки, все больше и больше напоминает военную организацию. Одним из ярких показателей этого является тот факт, что НАТО активно принимает участие в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что это опасно и безответственно”, — заявил премьер Венгрии.
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