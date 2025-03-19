Трамп и Путин играют в дипломатический пинг-понг – Колесниченко

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Телефонные переговоры Трампа и Путина продолжили дипломатический пинг-понг и информационные вбросы, которые мы наблюдаем на протяжении последних двух месяцев. Интерпретаторы достигнутых договоренностей добавляют в них детали, которых нет в официальных сообщениях, но в них кроется весь смысл.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, переговоры были очень тяжёлые и сложные, и всё главное осталось за рамками этого информационного потока, который нам предложили. Начнём хотя бы с того, что пресс-релиз Кремля и пресс-релиз Трампа… он несколько отличается. А после этого советник Уиткофф вообще дал комментарии от себя, в которых нет даже ссылок ни на релиз Трампа, ни на релиз Кремля. Например, что президент дал команду прекратить удары по энергоструктуре. Президент дал команду нашим военным рассмотреть этот вопрос! Потому что мы не прекращаем эти удары в одностороннем порядке, что подтверждается ночными ударами по нашей энергоструктуре беспилотниками со стороны Украины. Второе – эти решения должны быть согласованы техническими группами. Потому что главный нюанс, о котором наш президент сказал еще на пресс-конференции вместе с Лукашенко, озвучен в том же пресс-релизе Кремля – Украина продемонстрировала недоговороспособность и, в том числе, склонность к терроризму», – подчеркнул он.

По мнению Колесниченко, реально переговоры в очередной раз подтвердили, что Россия готова к перемирию, но не как к таковому, а к такому, что станет основанием для долгосрочного мира.