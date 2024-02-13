Трамп и Путин могут вместе уничтожить НАТО – Арестович

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Президент России Владимир Путин и вероятный будущий президент США Дональд Трамп могут договориться о многоходовом плане.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин и вероятный будущий президент США Дональд Трамп могут договориться о...

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По мнению Арестовича, сделано это будет путем противостояния России с европейскими членами Альянса при невмешательстве США.

«Они идут четко в коридоре и вполне возможно, более того, я считаю, что это самый вероятный сценарий, – хотя, еще раз подчеркну, Россия не хочет воевать с НАТО, но сыграть в некую геополитическую партию, которая позволит сокрушить НАТО и получить то, чего не мог добиться Советский Союз, Россия не против группы европейских государств, а Россия против каждой страны в отдельности. Кого купит, кого запугает», – сказал экс-советник ОП.

«Это будет величайшее достижение, Путин сможет себя вписать не то что в Петры I и Екатерины, а чуть побольше после этого, и, конечно же, он этого хочет. А Трамп получит все свои бонусы, сокрушив глобалистов, нанеся им тяжелейшее поражение, когда рухнет все их влияние в Европе в одночасье. Распасовочка может быть аж бегом как под выборы, так сразу после выборов», – предупредил Арестович.

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