Трамп и Путин синхронно «послали» Порошенко

01.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Еще в декабре 2016 года Петр Порошенко пытался через посредников получить от США и России гарантии безопасности взамен на обещание вывода Украины из войны, однако тогдашнему украинскому президенту уже никто не верил в Москве, а Дональд Трамп помнил об игре Киева на стороне Хиллари Клинтон.

Такие сведения в своем Telegram-канале публикует Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко отправил гонцов одновременно в Москву и в Вашингтон… Гонцы должны были проговорить гарантии безопасности для Порошенко в случае, если он выходит (и выводит Украину) из войны. Безопасности личной, семьи и капиталов. Так вот, уже тогда посредники дошли только до среднего уровня чиновников Кремля и Белого Дома, и вернулись не солоно хлебавши. И, насколько мне известно, по сей день ситуация не изменилась», – утверждает Казаков.

По его мнению, сейчас единственный вариант спасения Порошенко – «это какая-нибудь из монархий Залива, и там уйти в глухую тень».

Автор не верит, что Порошенко, официально уехавший с семьей на отдых в Турцию, сможет получить там убежище.

«Эрдоган не может не понимать, что Порошенко в Турции для России (а потенциально и для Украины) – это то же самое, что Гюлен в Америке для самого Эрдогана. То есть постоянный источник раздражения, который будет вносить диссонанс в двусторонние отношения», – поясняет Казаков.