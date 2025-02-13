Трамп и Путин совместно загонят Европу в стойло – московский профессор
США и Россия могут стать близкими партнёрами, совместно эксплуатирующими Европу.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу нужен помощник, который будет помогать ему управлять Европой. Пастуху, который пытается загнать Европу в стойло, нужен помощник пастуха, который будет помогать загонять стадо в стойло.
И на эту роль, наверное, выбрана Россия. Она поможет Трампу наладить отношения в Европе – и эксплуатировать Европу. Мы ведь понимаем, что Трамп просто так ничего не делает.
Для России это тоже выгодно, потому что поможет восстановить отношения с Европой, какие-то нормальные экономические связи.
Также возможно, что Россия будет помогать США проводить интересы Трампа, если они совпадают с российскими, на постсоветском пространстве, в Евразии и так далее», – сказал Зубец.
«Ещё одна история, которая интересует Трампа – это 500 миллиардов долларов, которые он собирается снять с Украины. То есть, Трамп в данном случае ведёт себя как хищник, даже как падальщик – есть разлагающийся труп Украины, и что-то с него можно взять.
Например, 500 миллиардов долларов. Но это получится, только если будет добрая воля России помогать ему в этом деле», – подытожил он.
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