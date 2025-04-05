Трамп и Путин ставят жирный крест на международном праве – «ЗН»

Тарифная война, развязанная Дональдом Трампом, обернется для Украины неприятными последствиями, несмотря на микроскопические объемы торговли между Киевом и Вашингтоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

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В материале прогнозируется, что планета столкнется с глобальным экономическим кризисом.

«А что же Украина? Будем откровенны, объявленные 10% пошлины вряд ли существенно подорвут украинскую экономику. Наша торговля с США всегда была вялой, за редкими исключениями не беспошлинной и в основном ориентированной на металлургическую продукцию, производители которой после полномасштабного вторжения в перманентном кризисе. По остальным товарам (таким как растительное масло, фруктовые соки или шоколад) поставки настолько незначительные, что найти на них других покупателей не будет проблемой. Но не спешите радоваться, мировой кризис вряд ли нас обойдет, так как вполне может снизить спрос на украинский экспорт у наших основных партнеров, если те ослабнут.

Вероятно, усилится и давление со стороны крупных бизнесов по открытию доступа на емкий и платежеспособный рынок РФ, сейчас недоступный для большинства из-за санкций, но очень заманчивый при нынешних условиях.

Торговля со Штатами для большинства основных торговых партнеров была ну очень привлекательной — средняя ставка пошлин составляла около 3%, значительное количество товаров поставлялось вообще по нулевым ставкам. И для всех без исключения эти условия больше не будут действовать, что не пройдет незаметно», – предупреждает издание.