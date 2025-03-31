Трамп играет с Путиным в «гляделки»: вчера поругал, сегодня снова похвалил

Издание Politico приводит очередные слова американского президента Дональда Трампа о своем российском коллеге Владимире Путине: «Я не думаю, что он откажется от своих слов».

Выступая в воскресенье вечером перед журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп сказал о Путине: «Я не думаю, что он откажется от своих слов. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его очень давно. Мы всегда хорошо ладили».

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Издание отмечает, что эти слова Трампа, похоже, смягчили его же резкие высказывания о России, сделанные днем ранее и растиражированные антироссийской прессой на Западе.

Тогда, сказав, что он «взбешен», Трамп тогда критически отозвался о Путине в интервью Кристен Уэлкер из NBC:

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что в этом виновата Россия, то я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.

Вечером того же дня Трамп выразил недовольство критикой Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Некоторые из вещей, которые он сказал за последние день или два», — сказал Трамп журналистам, — «имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского незаслуживающим доверия — но он должен заключить с ним сделку, нравится он или нет. Так что я не был этим доволен», – добавил Трамп.

Отмечается, что за последние месяцы Трамп не раз выражал и свое неодобрение Зеленскому. В минувшее воскресенье вечером он добавил к этой критике слова о том, что Зеленский, возможно, отступает от сделки по добыче полезных ископаемых, над которой Белый дом работал вместе с Трампом и в рамках которой Украина обменяла бы права на добычу полезных ископаемых на американскую помощь.

«Я вижу, что он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам», — сказал он. «И если он это сделает, у него возникнут проблемы. Большие, большие проблемы. Мы заключили сделку по редкоземам, а теперь он говорит, ну, знаете, я хочу пересмотреть условия сделки».

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет положить конец российско-украинскому конфликту в первый же день своего пребывания на посту президента. Однако на данный момент, по словам Трампа, у него нет конкретного срока, в который Путин должен уложиться.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они нас затягивают, я не буду этому рад», — сказал он.

Перебравшийся в Россию бывший украинский политолог, а ныне автор издания «Украина. Ру» Василий Стоякин считает, что непоследовательные, на первый взгляд, «вербальные качели» Трампа имеют свой смысл:

«Трамп пообещал ввести санкции против российской нефти если не будет подписано перемирие и выразил неудовольствие по поводу того, что Путин нехорошо отозвался о Зеленском и предложил ввести управление ООН. Трамп действительно недоволен. Во главе Украины сейчас стоит очень удобный персонаж, с которым можно подписать ресурсную сделку (ну это Трамп так думает). А уже потом, после этого, можно провести выборы, на которых Зеленский проиграет (это, опять же, Трамп так думает). Понятно ему сейчас важно не спугнуть Зеленского и уж конечно ему не нужно временное управление со стороны ООН. Вообще идея подписывать какие-либо соглашения с нелегитимным и заведомо недоговороспособным персонажем – плохая. Это именно то, что пытается объяснить Трампу Путин. Трамп, наверное, и сам понимает, но когда в глазах циферки с большим количеством нулей трудно удержаться… Соблазн велик», – пишет Стоякин в своем телеграм-канале.

А проживающий в Лондоне и признанный в РФ иноагентом политолог и постоянный автор издания-иноагента «Новая газета» Владимир Пастухов уверен, что если Трампу придется выбирать между Зеленским и Путиным, то он выберет последнего: