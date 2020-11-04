Трамп или Байден? Самые грязные выборы в истории

04.11.2020, Севастополь, Платон Беседин

Удивительны люди, вопрошающие – вроде как саркастично: мол, какое нам дело до выборов в США? У нас тут свои, знаете ли, не лады. Всё так, господа и дамы, и я сам вопию: да сколько ж можно обсуждать повестку внешнюю? Пора начать говорить о делах внутренних.

Но! Американский случай – безусловно, особенный. Нравится ли нам это или нет, но США – пусть и Китай силён – по-прежнему диктуют правила игры миру. И нам, в том числе. Вот где злая собака зарыта. Или вы не видели курс доллара? А цены-то все к нему привязаны. Это то, что на виду, но наша зависимость от американских дел куда глубже и опаснее.

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Совершенно точно, к примеру, что после того, как выборы завершатся, фондовый рынок хорошенько так тряхнёт – и нас ждёт крушение прежнего финансового мира. Вот только Трамп и Байден – кто победит? – станут восстанавливать его по-разному.

Безусловно, ни с одним, ни со вторым – пощады не жди. Но что я скажу точно: если победят демократы, то даже потуги на свободный мир не предвидится. Всё то, над чем мы то потешаемся, то ужасаемся – от мигрантов до гей-парадов, – поработит мир и превратит его в антиутопию. Дело не в Джо и не в Дональде даже – просто всем давно заправляют транснациональные корпорации. И всё же только такой безумец и дикарь, как Трамп, может – нет, не сопротивляться им, – но делает вид, будто в чём-то не согласен. Это, кстати, по нынешним временам тоже немало.

Сейчас они идут ноздря в ноздрю – Трамп и Байден. Причём, так, что всё смешалось в доме Облонских (ладно, в их версии – в хаусе Смитов). И, к примеру, демократы, традиционно использующие чернокожий электорат как ломовой, процентов от него не досчитались. А дело в том, что Байдену припомнили, как он лоббировал тюрьмы для чернокожих. И наоборот – белые мужчины, вроде бы традиционно голосующие за Трампа, отчасти переметнулись на сторону демократов.

Причём, битва эта будет бесконечной. Каждый из кандидатов досрочно объявил о своей победе. Даже так, да. Но – погрешность возможна – вроде бы побеждал Трамп, пока не вмешался штат Мичиган, где Байден вырвался вперёд. Но есть ведь ещё и голосование почтой – совсем уж мутная история. А дальше долгие и муторные обжалования результатов выборов в суде. Так что сериал этот будет длиться долго.

Но вот что ясно прямо сейчас. Нам долго и муторно объясняли, что США – венец демократии. Более того, это конечный этап эволюции человечества. Помните Фукуяму и его «Конец истории»? И, собственно, американцы на правах столь передовой страны экспортировали – кровью и напалмом – демократию по всему миру, а ещё рассылали наблюдателей и выносили вердикты.

Однако взгляните на то, что происходит в самих Штатах сейчас. Грязь, фальсификации, оскорбления, подлоги. Губернаторы используют админресурс. Журналисты лгут. А на улицах – едва ли не вооружённые столкновения. И вот, один протестующий нападает на других с ножом. Вы помните такую Америку?

А ведь вполне возможно – такой сценарий более чем вероятен, – что судьба американского президентства решится не на избирательных участках, а на буйных улицах. Неслучайно активисты BLM и просто радикалы тренировались столь долго – погромам, бунтам, дракам. Вот тогда, если революционеры и хулиганы проявят себя, история, действительно, может кончиться. Та, которую столь долго писали Штаты.

To be continued.