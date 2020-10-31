«Трамп – хам, Байден – коммунист». Украинские эксперты ломают голову, за кого болеть

31.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

На предстоящих в Соединенных Штатах выборах нет хорошего кандидата, а потому придется выбирать из двух плохих.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время высказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай, отвечая на вопрос, за кого он болеет на выборах американского президента, которые пройдут в ноябре.

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«США впервые в части выборов похожи на Украину. Нет хорошего кандидата, и выбирать придется из двух плохих. Это касается самих Соединенных Штатов», – считает эксперт.

По его словам, Украине надо дистанцироваться от избирательного процесса в США, поскольку все равно придется договариваться с командой того президента, который окажется у власти.

«Дональд Трамп — популист, хам, человек весьма импульсивный, и все понимают, что это плохо. А Джо Байден — типичный представитель демократического истеблишмента, который за последние несколько поколений очень полевел. И эти левые идеи порой более радикальны, чем идеи Коммунистической партии США. Что является практически угрозой для всех устоев западной цивилизации», – резюмировал Гайдай.

.Похожего мнения придерживается и украинский театральный режиссер Владислав Троицкий, отметивший, что Трамп не вызывает у него симпатии, но именно при этом президенте Украина начала получать американское оружие.

«То есть с этой точки зрения было бы правильно, если бы республиканцы оставались у власти. Байден, понятно, вроде более приглядистый, более лакшери. Но его заигрывание с леволиберальной демагогией, фактически с агрессивным социализмом — достаточно опасная штука. При этом по-человечески мне было бы 100% проще общаться с Байденом и абсолютно неприемлемо с Трампом. Но с точки зрения прагматизма, я бы выбрал Трампа», – сказал Троицкий.