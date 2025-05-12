Своим заявлением о том, что Украина должна немедленно согласиться на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, президент США Дональд Трамп предал своих европейских союзников и саму Украину, доказав, что он играет на стороне России.

Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, который сбежал из Москвы, протестуя против воссоединения Крыма с РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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