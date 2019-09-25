Трамп крупно подставил Зеленского перед Меркель и Макроном

25.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Обнародованная администрацией Дональда Трампа расшифровка телефонного разговора с Владимиром Зеленским ставит украинского президента в дурацкое положение – стенограмма содержит выпады в адрес немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

На эту деталь обратил в своем блоге политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В разговоре Зеленский жалуется Трампу на то, что Франция и Германия недостаточно поддерживают Украину в плане антироссийских санкций. При этом Зеленский поддакивает президенту США, подчеркивая, что тот «прав на 1000%», озвучивая претензии лидерам Евросоюза.

«Теперь понятно, почему Зеленский был не в восторге от идеи публиковать записи. Трамп наезжает на Европу за то, что слабо работает на украинском направлении. Но он-то это и публично говорит. А вот Зеленский, который на публике расшаркивается перед Европой, соглашается с Трампом «на 1000%» и стучит на Меркель и Макрона», – комментирует Корнилов.

«Представляю теперь, как Зеленский позвонит Меркель или Макрону и спросит их «Ну как там Нормандский процесс?». Ох, они ему припомнят эту запись разговора с Трампом! Зеленский должен быть доволен, что встретился с Меркель до обнародования записи. А теперь ему бы быстрее собрать чемоданы и бежать из Нью-Йорка, пока не пересекся с ней снова», – заключил эксперт.