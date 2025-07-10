Трамп купился на подхалимаж Зеленского и недоволен «нет» от Путина

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 10:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Несмотря на сложные и неприятные отношения с Владимиром Зеленским, президенту США Дональду Трампу нравится больше его угодливость и согласие со всем, чем жесткая позиция российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире «Delfi Литва» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на сложные и неприятные отношения с Владимиром Зеленским, президенту США Дональду Трампу нравится...

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«Несмотря на его порой сложные отношения с Зеленским, неприятные отношения с Зеленским, Трамп пришел к пониманию того, что Зеленский в основном говорит «да» почти на все, что предлагает Трамп, а Путин говорит «нет». Итак, ключевой вопрос, который у нас всех есть – когда Трамп начнет действовать на основе этого понимания?

Большинство моих коллег считают, что Трамп не намерен действовать на основе этого понимания. Они думают, что Трамп сдает Украину Кремлю. Есть свидетельства тому, но я не разделяю их точку зрения. Я думаю, что происходит то, что я вам только что описал. Трамп начинает осознавать, что Путин является препятствием для его заявленной цели достижения стабильного прочного мира», – заявил Хербст.

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