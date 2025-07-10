Трамп купился на подхалимаж Зеленского и недоволен «нет» от Путина

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Несмотря на сложные и неприятные отношения с Владимиром Зеленским, президенту США Дональду Трампу нравится больше его угодливость и согласие со всем, чем жесткая позиция российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире «Delfi Литва» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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