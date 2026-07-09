Трамп легко пообещал Зеленскому лицензию на «Пэтриоты», потому что сам их не производит
Даже если США передадут Украине лицензию на производство ракет ПВО «Пэтриот», Киев не произведет и не получит их быстро.
Об этом старший редактор (World Politics Review (WPR) Эллиот Уолдман заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лицензия на ракеты «Пэтриот» – это, скорее, долгосрочная инвестиция. Немедленных изменений на местах не произойдет, потому что потребуется время для наращивания этих возможностей». – сказал Уолдман.
Ведущий эфира напомнил, что вопрос о немедленных поставках «Пэтриот» задавался на саммите НАТО президенту США Дональду Трампу, и ответа не было.
«У нас у всех это закончилось. Именно об этом он думал. Они перестреляли их все на Ближнем Востоке. В США оборонно-промышленная база сейчас находится в плачевном состоянии. Им трудно наращивать производство. Я полагаю, что они производят всего несколько сотен в год», – сказал Уолдман.
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