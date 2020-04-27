Трамп мечтает поделить мир с Россией – американский дипломат

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В США и странах Евросоюза есть немало сторонников проведения очередной конференции по переустройству мира по примеру ялтинской, но эти люди пока не руководят странами.

Об этом в режиме видеоконференции Киевского форума по безопасности заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хербст приписал к числу таких сторонников президента США Дональда Трампа, подчеркнув при этом, что достичь «большой сделки» с Россией ему не дадут демократы в конгрессе.

«Мы имеем грустную историю больших договоренностей, которые повлияли на нации восточной Европы. Первый пример – Ялта. Конечно, у Путина всегда были мечты по поводу Ялты. Каждую ночь, ложась спать, он, наверное думает: «Ялта, Ялта, Ялта». Но, думаю, он будет разочарован. Я понимаю, почему он этого хочет, и понимаю, почему украинский народ этого боится.

Думаю, в Европе есть люди, которые хотели бы этого, особенно во Франции. Не знаю, Макрон один из них или нет, но во Франции есть люди, которые обеспокоены, что такая вероятность существует. Думаю, что представители СДП Германии также мечтают о Ялте-2, я уверен, что канцлер Меркель к ним не относится. Возможно, даже президент Трамп думает о чем-то наподобие облегченного варианта Ялтинских соглашений. Ялта-лайт,так сказать.

Но я могу сказать вам, что в конгрессе США Ялта – это почти нецензурное слово, как и должно быть не только для демократов. Мы увидели, что какие бы идеи не были у президента Трампа по отношениям с Москвой, его политика в этом направлении не была более слабой, чем политика Обамы», – заявил Хербст.