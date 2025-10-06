Трамп может дать немного «Томагавков» исключительно для удара по Москве или Крымскому мосту – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У США нет такого количества ракет «Томагавк» и наземных установок, чтобы вести с их помощью полноценные боевые действия против России.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

