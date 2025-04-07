Трамп может передать актив «Украина» России – киевский политолог
У Украины нет никаких гарантий того, что в результате заключенной с США сделки по ресурсам эти ресурсы не будут переданы Штатами в управление Россией.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что предлагает Трамп, со сделкой, в это можно было бы поиграть, если бы мы имели какие-то гарантии, что у нас действительно сделка, которая по поводу наших интересов. Но там же нет вообще ничего. Какие обязательства берет на себя США на будущее? Какие мы получаем инвестиции? Что мы получаем, оружие? Не получаем оружие, ведь нам просто предлагают взять, подписать листок бумаги, правила игры, которые несколько раз менялись.
И еще походу отдавайте области, 4 области, как Путин требует, возможно, что за этим последует и это. Так вопрос, где гарантия, что после этого у нас потом 8 областей не заберут, а Трамп не разведет руками? И более того, по этому договору еще можно передавать третьей стороне эти активы, и что эти активы не окажутся у русских, потому что в такую игру они сыграли?», – начинает что-то подозревать Романенко.
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