Трамп может передать актив «Украина» России – киевский политолог

У Украины нет никаких гарантий того, что в результате заключенной с США сделки по ресурсам эти ресурсы не будут переданы Штатами в управление Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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