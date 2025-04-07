Трамп может передать актив «Украина» России – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 09:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 57
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У Украины нет никаких гарантий того, что в результате заключенной с США сделки по ресурсам эти ресурсы не будут переданы Штатами в управление Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет никаких гарантий того, что в результате заключенной с США сделки по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что предлагает Трамп, со сделкой, в это можно было бы поиграть, если бы мы имели какие-то гарантии, что у нас действительно сделка, которая по поводу наших интересов. Но там же нет вообще ничего. Какие обязательства берет на себя США на будущее? Какие мы получаем инвестиции? Что мы получаем, оружие? Не получаем оружие, ведь нам просто предлагают взять, подписать листок бумаги, правила игры, которые несколько раз менялись.

И еще походу отдавайте области, 4 области, как Путин требует, возможно, что за этим последует и это. Так вопрос, где гарантия, что после этого у нас потом 8 областей не заберут, а Трамп не разведет руками? И более того, по этому договору еще можно передавать третьей стороне эти активы, и что эти активы не окажутся у русских, потому что в такую игру они сыграли?», – начинает что-то подозревать Романенко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить