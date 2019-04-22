Трамп может принудить Зеленского к миру

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Победив на президентских выборах, Владимир Зеленский может попасть под прямое влияние команды президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире YouTube-канала «Диалог» заявил основатель бригады ополчения «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что Зеленский для нас никакая не панацея, не манна небесная, это исполнитель воли «пославшей мя жены», как говорят. Но единственное есть вопрос вот в чём: некоторое время назад, как вы помните, были активные переговоры между Путиным и Трампом, и так никто не понял, о чём они договорились.

На Украине побеждает команда Трампа, как мы видим, и не исключено, что какая-то политика по Украине будет развиваться в контексте того, о чём Путин и Трамп разговаривали. То есть пока здесь доминировали Байден, Клинтон, и Порошенко работал на эту команду, то есть в ходе американской гонки Порошенко и его ближние поддерживали госпожу Клинтон, естественно, это не могло нравиться Трампу, но у Трампа тоже не такие уж безграничные возможности, и пока он не переформатировал состав своего управленческого круга, он не мог на некоторые процессы влиять.

Но постепенно, как мы видим по Украине, он одерживает какие-то тактические победы и получает дополнительные рычаги и возможности», – сказал Ходаковский.

«Не исключено, что тогда Путин и Трамп всё-таки о чём-то договорились, прошёл временной отрезок, и, может быть, сейчас это выстрелит. И, может быть, сейчас команда Трампа даст установку Зеленскому на то, чтобы, например, выполнять Минские договорённости.

Поэтому Зеленский, никак не будучи симпатизантом России, а нас особенно, может взять под козырёк и начать выполнять какие-то действия, а радикалы, перед которыми на сегодняшний день заигрывает Зеленский, тоже из своих центров получат команды не переходить определённую черту дозволенности и не создавать совсем уж каких-то нездоровых ситуаций в виде какого-то третьего майдана на Украине», – предположил экс-секретарь Совбеза ДНР.