Трамп может решить проблему путём проигрыша Украины – испуганный киевский журналист

Вадим Москаленко.  
10.04.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Американский политик Дональд Трамп намеревается отдать России Донбасс и Крым в обмен на остальную Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский журналист Сергей Асланян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский политик Дональд Трамп намеревается отдать России Донбасс и Крым в обмен на остальную...

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«Газета «The Washington Post» опубликовала «секретный план» Трампа как закончить украинскую войну. Для этого надо сдать Путину и Донбасс, и Крым. Ты веришь, что что-то подобное Трамп где-то наговорил?», – спросил журналист.

«Верю, потому что Трамп всё-таки эксцентричен. Во-вторых, он уже сказал «А» – что прекратит эту войну. Некое «Б» должно было последовать, неважно, насколько оно абсурдно. Тем более нам, живущим ближе к этой войне чисто географически, она видится несколько иначе, чем из Америки», – сказал Асланян.

«И Трамп заявляет: «Он знает [как прекратить войну]». Ему говорят: «Да, здорово, перспективный президент. Если тебя венчать на царство, то ты решишь серьёзную геополитическую проблему. А как ты её будешь решать?» – «А я заставлю Украину проиграть» – «А, ну, тоже вполне хороший вариант для решения проблемы».

С точки зрения политики, не важно, отрезали тебе ногу, или нет, но гангрена точно прекратится. А не отрезать можно было? Можно, но знаете, там очень сложный способ – антибиотики, год реабилитации. Пока мы его только слушаем. Из этого не следует, что будет какая-то реализация подобных намерений. Но сами по себе намерения, пугающие настолько, что уже не хочется никакого президента», – добавил он.

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