Трамп может умыть руки, столкнув Европу и Россию в большой войне

Европа ответит на результативность переговоров по украинскому кризису вооруженными провокациями.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не думаю, что Европа будет наблюдать. Я полагаю, что нам следует ждать провокаций, причём они могут носить самый разный характер. Первая и реально возможная провокация, если Европа попытается ввести свои войска в качестве миротворческой миссии на территорию Украины.

Если Европа попытается принять какие-то акции, связанные с воспрепятствованием транспортировки нашего зерна и других грузов; если Европа будет соответствующим образом приближать свои войска к нашим границам; если на территории Румынии, Болгарии, Финляндии и прочих, не говоря об Эстонии и Латвии, будут продолжать накапливаться вооружённые силы, то разумеется, для нас настанет пора принятия соответствующих решений.

Мы сегодня рискуем получить вторую силу, способную без участия и поддержки США, но при их молчаливом согласии, предпринять попытку нападения на Россию», – подчеркнул эксперт.