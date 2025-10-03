Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает надеяться, что США удовлетворят ее запрос и предоставят Киеву ракеты «Томагавк» для ударов по России. При этом западные СМИ, ссылаясь на высокопоставленные источники, сомневаются, что эта идея будет реализована.

Украинский диктатор Владимир Зеленский считает, что скоро Украина начнет бить по России американскими ракетами.

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по России только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», – заявил диктатор, явно подразумевая «Томагавки».

А вот «Рейтер» пишет, что это крайне маловероятная перспектива.

Чиновник администрации США дал понять агентству, что передачи этих крылатых ракет, дальность которых составляет 2 500 километров, не будет, но речь может идти о других вариантах. По его словам, США не исключают, что согласятся на закупку странами ЕС систем меньшей дальности и их Украине.

При этом и «Рейтер», и The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, утверждают, что Вашингтон дал добро на предоставление Украине разведданных для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры в России.

Иноагент Илья Абишев, который подвизается на должности военного обозревателя Русской службы ВВС, говорит, что разведданные касаются не только энергосистемы, но всех важных военных объектов и промышленных предприятий.

«Во время войны многие гражданские заводы, фабрики и помещения перепрофилируются под военные нужды. Выявить это может, к примеру, агентурная разведка, но оценить масштабы производства и значимость цели способна лишь разведслужба страны, обладающей мощной спутниковой группировкой», – объясняет Абишев.

По его словам, помогут разведывательные спутники отследить расположение систем ПВО на пути следования ударных дронов и ракет, что может существенно облегчить им обход.