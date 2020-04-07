Трамп начинает новую войну, несмотря на временную потерю двух авианосцев

07.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

В последние пару недель эпицентр к-вирусной пандемии перешагнул Атлантику и принялся бушевать на территории Северной Америки. В США, считающих себя «землёй обетованной» для всех людей мира, вирус косит бездомных и благополучных граждан. Настолько, что Америка издала сдавленный вопль о помощи и начала получать медицинскую гуманитарку из России и Китая. И даже без каких-либо колебаний «отжала» медицинские грузы, следовавшие во Францию и Германию, вызвавшую неслабое полыхание сопел в стане союзников.

Казалось бы, расползание к-вируса по США – достаточно веская причина забросить хотя бы на время гегемонистские планы и сосредоточиться на экстренных мерах по спасению собственного населения, поскольку, даже по самым оптимистичным прогнозам, озвученным Трампом, мерзкий COVID-19 угрожает отнять жизни не менее четверти миллионов американцев.

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Незаметный глазу вирус, напоминающий морскую мину, фактически вывел из строя два авианосца ВМС США, заразив их экипажи, но неугомонный президент Донни пересилил в себе гнилой либерализм, направив войска в Латинскую Америку под предлогом ведения масштабной войны против наркокартелей.

Нарушая прекрасный принцип «вашу бы энергию – да в мирных целях», Пентагон направил к берегам своего «заднего двора» целый флот при поддержке боевой авиации.

Инициатива Трампа представлена общественности, опасающейся нового вируса больше, чем гружённых доверху танкеров с «коксом», как благородная борьба с организованной наркомафией, представляющей собой государства в государствах с собственными разведками, армиями, агентурой, отлаженной службой поставок и распространения «товара», а также купленными с потрохами коррупционерами во власти и силовых органах.

Причём, какие бы усилия ни прилагал Вашингтон и его спецслужбы, поток кокаина в Соединённые Штаты не снижается. На местные органы власти надежд совсем мало. В той же Колумбии уже который десяток лет идёт война с наркоплантациями и лабораториями в лесу с привлечением местных «лансерос» (сил быстрого реагирования), а мафиозная гидра упорно отращивает две новых головы на месте одной отсечённой.

Колумбийские лансерос накрыли склад “готовой продукции”

Колумбийские лансерос уничтожили одну из баз картеля

Затея, на первый взгляд, благородная. Время от времени терпение у вашингтонских правителей лопается, и они организовывают войнушки против наркокартелей, попутно решая и другие задачи.

Возникает вопрос: зачем Трампу понадобилась эта операция против картелей именно сейчас, в разгар пандемии? Что мешало ему объявить очередную войну латиноамериканской наркомафии год или два назад?

Причина, думается, двоякая.

Как известно, такие страны Латинской Америки, как Колумбия, Перу, Боливия богаты кустарником кока. К ним же следует добавить и Венесуэлу, где добывают не только нефть. В тропических лесах этих государств расположены тайные плантации коки и подпольные лаборатории, вырабатывающие кокаин. Через Мексику, ещё одно государство, входящее в «кокаиновый пояс», наркотики поступают в США и Европу.

Подготовка к уничтожению “товара”, перехваченного на границе с Мексикой

Противники действующей власти Венесуэлы обвиняют Каракас в том, что местные силовики откровенно «крышуют» наркомафию. Так, в 2013 году в парижском аэропорту таможенники арестовали груз из 31 чемодана, содержащих 1,3 тонны кокаина. Груз сопровождал офицер армии Венесуэлы. Через год похожая история произошла в Испании, с тем лишь отличием, что улов был немного меньше – 554 кг кокаина, сопровождающим был не армейский офицер, а офицер Нацгвардии Венесуэлы.

Милдред Камеро, экс-глава Управления по борьбе с наркотиками (DEA), утверждает, что к обороту наркотиков в Венесуэле причастны многие государственные служащие, в том числе, военные. Правда, справедливости ради, сама Камеро признает, что прямой связи между официальным Каракасом и картелями не прослеживается.

Военные Венесуэлы сбили самолёт, перевозивший наркотики

Несмотря на это, президент Трамп уже поспешил объявить президента Мадуро наркоторговцем и объявил награду за его поимку, упустив из виду такую «мелочь», как презумпция невиновности.

Отправка американского экспедиционного корпуса к границам Венесуэлы под предлогом войны с картелями в итоге может привести к пограничному конфликту и, как следствие, интервенции в суверенное государство для свержения законной власти.

Момент для свержения неугодного Вашингтону правительства Николаса Мадуро силовым путем выбран крайне неудачно. Пока решение Трампа выглядит заявлением о намерениях для оказания давления на Каракас. Эксперты полагают, что замена венесуэльского президента на вашингтонскую марионетку более реалистична через организацию очередной «цветную революции».

Вторая причина ещё более прозаична.

В ноябре текущего года в США должны пройти очередные президентские выборы. Пандемия и беспомощность перед ней бесконечно реорганизуемой системы здравоохранения вызывает у избирателей законное негодование, которое умело будут канализировать политические противники Трампа.

Типичные сторонники Трампа – работяги из «ржавого пояса» США: штатов, где население осталось без работы и перспектив благодаря стараниям глобалистов. К ним следует также добавить жителей сельскохозяйственных регионов, пострадавших от действий международных «оптимизаторов».

Именно американские работяги и ковбои из глубинки и голосовали за деловитого мужика со смешной канареечной причёской в 2016 году, в надежде, что его правление принесёт Америке перемены к лучшему.

На руку милитаристским замашкам Трампа играет и статистика, согласно которой именно белые мужчины-пролетарии из депрессивных городишек употребляют наркотики от безысходности и больше других категорий граждан гибнут от передоза.

Таким образом, всё может сводиться к тому, что демонстративная активность против кокаиновой наркомафией направлена не столько на ликвидацию картелей, сколько на пускание пыли в глаза избирателей и битва за популярность накануне президентских выборов в ноябре.

Маленькая победоносная война давно стала политическим инструментом США для завоевания симпатий рядовых американцев или способом гашения громких скандалов в Белом доме.