Трамп надеется на отличные результаты встречи с Путиным

28.06.2019, Москва, Максим Карпенко

В японском городе Осака завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита G20.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», лидеры стран общались порядка полутора часов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В преддверии разговора лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает от встречи с Владимиром Путиным «интересной дискуссии», а также в шутку попросил не вмешиваться в выборы в США.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», – сказал Трамп.

В пресс-службе «Белого дома» сообщили, что темами разговора, как и ожидалось стали события вокруг Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.

Привела ли встреча к каким-то конкретным результатам или договоренностям, пока не сообщается, как и подробности разговора двух лидеров.