24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Компромат, Политика, США, Украина
Просмотров:

Трамп намекнул, что стенограмму его телефонного разговора с Зеленским рассекретят

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что “предполагает”, что стенограмма его телефонного разговора к президенту Украины Владимиру Зеленскому будет опубликована, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Когда вы увидите звонок, когда вы увидите стенограмму звонка — которую, я полагаю, вы увидите в какой-то момент — вы поймете”, — сказал Трамп, защищая свой разговор с Зеленским.

“Этот звонок был идеальным. Он не мог быть лучше”, — добавил он.

Трамп также назвал перспективу своего импичмента “смешной” и “охотой на ведьм”, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Также Трамп заявил, что считает справедливым, если тратиться на помощь Украине будут не только США, но и ЕС,

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть