Трамп намекнул, что стенограмму его телефонного разговора с Зеленским рассекретят

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что “предполагает”, что стенограмма его телефонного разговора к президенту Украины Владимиру Зеленскому будет опубликована, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает CNN.

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“Когда вы увидите звонок, когда вы увидите стенограмму звонка — которую, я полагаю, вы увидите в какой-то момент — вы поймете”, — сказал Трамп, защищая свой разговор с Зеленским.

“Этот звонок был идеальным. Он не мог быть лучше”, — добавил он.

Трамп также назвал перспективу своего импичмента “смешной” и “охотой на ведьм”, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Также Трамп заявил, что считает справедливым, если тратиться на помощь Украине будут не только США, но и ЕС,