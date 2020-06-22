Трамп намерен отомстить Германии

22.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

В последние дни мировые СМИ активно обсуждают сенсационную новость: США собирается вывести из Германии часть своего оккупационного контингента. Ситуация с изменением численности иностранных войск на территории Германии подразумевает серьёзные геополитические подвижки и в последний раз это был вывод Группы советских войск, произошедший в результате предательства Горбачёвым и его окружением нашего ближайшего союзника по Восточному блоку.

Согласно имеющейся информации, Трамп поручил Минобороны США существенно сократить военное присутствие в Германии. По предварительным данным, до сентября текущего года край «мерседесов» и «баварского» должны покинуть 9,5 тысяч американских военнослужащих из 34,5 тысяч.

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Наблюдателей крайне интересуют мотивы, подтолкнувшие Трампа на принятие подобного решения. И вот, 19 июня, издание The Wall Street Journal распространило заявление американского президента.

Со слов Трампа выходит так, что Америка сокращает военный контингент в Германии в результате нечестного поведения Берлина. Дескать, владыка Донни велел союзникам по НАТО ослабить расходный хомут США и скинуться по 2% от ВВП в оборонный общак, однако в логове Ангелы Меркель увеличить военные расходы зажилили и продолжают заносить в кубышку всего 1%. Обида!

Помимо недополученного с Германии 1% ВВП негодование Трампа вызывает продолжающееся сотрудничество германских энергетических компаний с Газпромом, нагло покупающих тоталитарный российский природный газ вместо американского сжиженного.

«Мы, вроде бы, держим войска в Германии, чтобы защищать её от России, да? Тогда почему они продолжают платить России миллиарды долларов за энергоносители?» – гневно вопрошает Донни.

Наблюдатели, тем не менее, считают тему высказанных Трампом обидок надуманной и полагают, что за информацией о выводе части американских войск из Германии кроется кое-что более значимое.

Первый вопрос, который задают эксперты: куда будут выведены 9,5 тысяч военнослужащих американцев? Маловероятно, что этих людей, Пентагон, вот так, запросто, выведет на родную Канзасщину.

Наиболее вероятным местом новой дислокации американцев называется Польша, в которой давно трезвонят о пользе нахождения дополнительной дивизии светозарных джедаев на своей территории. Мол, эта мера защитит государство от российской агрессии.

Однако, в то же время, военные эксперты указывают на одно немаловажное обстоятельство. Увеличение военного присутствия в Польше или другом бывшем государстве Восточного блока нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, пункт «размещение существенного количества военных альянса вблизи российских границ».

Впрочем, сей документ был нарушен США и НАТО ещё в 1999 году, когда, накануне «гуманитарных бомбардировок» Югославии в альянс были приняты Польша, Чехия и Венгрия. Затем – Болгария и Румыния. Вступление в НАТО бывших прибалтийских республик СССР – это вообще выход за любые «красные линии».

С другой стороны, НАТО в настоящий момент находится не в лучшей форме и его единство испытывает внутреннее напряжение, производимое Турцией в Сирии и Ливии, а также Франция, не слишком стремящаяся ссориться с Россией. Германия вообще нацелена на создание собственного военного альянса в Европе, более приличествующего доминированию этого государства в ЕС.

Не забудем также, что одна из острейших проблем НАТО заключается в явной демонстрации богатыми и влиятельными государствами принципа «своя рубашка ближе к телу» и нежелании рисковать своими задницами за втащенных на аркане в альянс восточно-европейских нищебродов в случае конфронтации с Россией. Во всяком случае, Париж и Анкара весьма внятно озвучили эту позицию.

Американские наблюдатели прогнозируют, что, Трамп, объявляя вывод американского военного контингента из Германии, сильно о рискует накануне президентских выборов, поскольку против этого выступают гегемонисты не только из демократов, но и из республиканцев, ибо, клекочут «ястребы», подобный шаг «может укрепить позиции России в регионе».

Отдельные отмороженные деятели называют вывод части американских войск из Германии «одолжением Путину».

Как бы там ни было, но официальной информации о том, куда Пентагон намерен направить своих военных из Германии, до сих пор нет. Судя по доносящемуся шороху из Белого дома, решение находится на стадии обсуждения. Да и сам по себе вывод войск представляет собой сложную логистическую задачу. Трамп уже не раз угрожал вывести своих военных то из Японии, то из Южной Кореи, однако все они остаются на своих местах, несмотря на громкие заявления.

Одной из наиболее правдоподобных версий, объясняющей решение Белого дома, наблюдатели считают, что Трамп тем самым шлёт Берлину недвусмысленный предупредительный сигнал против наметившегося в последнее время сближения политических позиций Германии и Китая.

В Берлине и других европейских столицах правительства критически относятся к попыткам Вашингтона свалить всю ответственность за вспышку пандемии COVID-19 на Пекин.

Помимо этого, Берлин занимает независимую позицию по отношению к китайскому Гонконгу и не собирается присоединяться к американо-британским санкциям.

В определённой мере настроения руководства Германии объясняет тот факт, что Китай и ЕС вот-вот должны начать реализацию масштабного инвестиционного проекта, главной движущей силой которого в Европе выступает Берлин.

Все вместе эти факторы не могут нравиться Вашингтону, но пока что эксперты считают вывод американских войск из Германии маловероятным.

Обращает на себя внимание страсть Трампа к односторонним решениям без консультации с союзниками и партнёрами. Это, например, вывод части американского оккупационного контингента из Сирии, согласованный с Анкарой, но не с Брюсселем, а также выход из всех договоров о стратегической безопасности с Россией под надуманными предлогами.

Создаётся впечатление, что Трамп во второй раз разыгрывает предвыборную карту «Амэрыка понад усэ!», чтобы продемонстрировать избирателям: единственной заботой действующего президента была и остаётся безопасность и благополучие Америки. Европейским союзникам в этом сценарии отводится роль вспомогательная и даже расходного материала, которым можно и должно пожертвовать ради выживания США в лихую годину.

Так это или нет – скоро увидим. До сентября осталось не так уж много времени.