«Трамп нас сливает!» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
19.01.2026 15:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 569
 
Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Дональд Трамп фактически обрёк Украина на гибель, прекратив поставки ракет к «Пэтриотам». Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп фактически обрёк Украина на гибель, прекратив поставки ракет к «Пэтриотам». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп фактически сливает Украину, буду называть вещи своими именами. Ракеты к Пэтриоту – их же где-нибудь во Львове не произведешь, равно как ни в одной европейской стране. Только в США.

Очевидно, что вопрос прекращения помощи Украине коснулся не только наступательных, но и оборонительных вооружений – таких, как системы ПВО.

И в полной мере вот как раз российская угроза энергосистеме, которая может превратиться в ближайшие дни в гуманитарную катастрофу невиданных для Европы масштабов», – сказал Золотарев.

«Но Трампа как-то не сильно это волнует. Его волнуют фантазии относительно Гренландии, но конкретная беда на Украине постольку-поскольку.

Он говорит: я ваш единственный козырь, как он дает понять Зеленскому. Но в чем это выражается? Возможно, в Давосе он поставит вопрос ребром: либо мои 28 пунктов. Либо живите с европейцами, продолжайте воевать.

Но учтите, что из 90 миллиардов, которые вам пообещали европейцы, до Украины дойдет в лучшем случае 30. Остальное пойдёт на закупки вооружения европейским производителем. Козырь козырем, а по итогам получается, что карта бита», – обрисовал ситуацию укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить