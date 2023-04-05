«Трамп нас точно сдаст!» – экс-глава МИД Украины

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У экс-президента США Дональда Трампа очень амбициозные планы мирового масштаба, в которых, впрочем, для проблем Украины места нет.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп нас точно сдаст! И он так реально думает. Он хочет какую-то сделку с Путиным. Я также не исключаю, что Трамп может реально поставить вопрос о выходе США из НАТО, об этом много говорят. И это будет означать совсем другой альянс. Трамп, скорее всего, будет принимать решения, которые реально изменят вообще как форму, так и содержание, как будет функционировать мир. Так что Трамп, с точки зрения своих решений непосредственно для нас может быть исключительно опасным.

По его словам, проблема не в том, что Трамп может быть пропутинским.

«У него своё видение мира, он протрамповский, он хочет по-своему войти в историю, он хочет отыграться за то, что, как он считает, ему не дали выиграть, и он будет это делать по полной. То есть ожидайте от него много разных «находок». Что касается других, я пока не вижу ни одного кандидата, кроме Трампа, который будет однозначно негативным для Украины», – сказал Климкин.