Трамп нашёл, кем заменить на Украине надоевшего Зеленского – эксперт

04.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Выдвижение нового Чрезвычайного и полномочного посла США на Украине свидетельствует о полном недоверии Дональда Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дональд Трамп выдвинул кандидатуру директора Европейского центра по исследованию вопросов безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост Чрезвычайного и полномочного посла на Украине.

Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая прошлого года, когда была отозвана в Вашингтон Мари Йованович, запомнившаяся по истории со списком «неприкасаемых», который она передала Генпрокурору, и нелояльным отношением к президенту США», – напомнил Муратов.

Он предположил, что в преддверии приближающихся выборов Дональд Трамп решил более серьезно заняться украинским кейсом.

«Экономико-политическая связка между его оппонентами-демократами и Киевом уже неоднократно всплывала в контексте скандальных разоблачений, однако своевременно вскрытые и опубличенные факты могут оказать существенное влияние на ход предвыборной гонки.

Рассудительный и компетентный генерал Дейтон как нельзя лучше подходит для этой роли. Как специалисту по постсоветскому пространству, имеющему опыт разведывательной, аналитической и дипломатической работы, ему предстоит не только пресечь разворовывание помощи США, но и представить общественности доказательства преступных схем семьи Байденов.

Для Зеленского такое назначение является признанием его неспособности самостоятельно решать вопросы борьбы с коррупцией и разочарование в нем со стороны Трампа, который еще осенью прошлого года обращал внимание президента Украины на необходимость расследования дела Байденов.

Акценты делались и на необходимости борьбы с коррупцией как первоочередной задаче», – отметил общественник.

Однако, по его словам, с приходом Зеленского и его «слуг» ситуация не улучшилась.

«Несмотря на громкие заявления, коррупционеры по-прежнему на свободе, «пленки Ермака» свидетельствуют о торговле должностями, пожары все также скрывают воровство в глобальных масштабах, а олигархи наживаются на государстве и его гражданах, уничтожая целые отрасли экономики.

Безусловно, противники Трампа постараются заблокировать назначение Дейтона, однако в любом случае это показательный сигнал для Киева, что метрополия недовольна результативностью своих сатрапов», – заключил Алексей Муратов.