Россия якобы не соблюдает договоренности по отказу от ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом на брифинге с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Киеве заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский намеренно подчеркнул, что речь идет о нарушении тех договоренностей, которые были вначале достигнуты именно между США и Россией, а после доведены Штатами до Киева.