13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Трамп назначил антироссийского “ястреба” из ЦРУ новым госсекретарем вместо уволенного Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

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«Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!» — написал Трамп.

О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ, писала в конце ноября прошлого года газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации США. Также американские СМИ сообщали о напряженности в отношениях между Трампом и Тиллерсоном.

The Washington Post сообщила, что 9 марта Трамп попросил Тиллерсона уйти с должности главы Госдепартамента, и тому пришлось досрочно завершить поездку в Африку и вернуться в Вашингтон. Однако тогда и Трамп, и Тиллерсон слухи о скорых кадровых перестановках опровергали.

Напомним, Рекс Тиллерсон известен, как бизнесмен, имевший в прошлом совместные нефтяные проекты с россиянами. В то же время, как новый госсекретарь отличился резкими антироссийскими высказываниями и заслужил в администрации Белого дома репутацию “ястреба”.