Трамп назначил главного по Косово

04.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла, нынешнего посла США в Германии, специальным представителем президента по переговорам между Сербией и подконтрольными американцам албанскими сепаратистами в Косово.

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. США, как известно, добиваются от Сербии признать незаконно отторгнутый край Косово в обмен на помощь в экономике и интеграции в Евросоюз.

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Гренелла на новую должность должен утвердить Сенат, пишет «Голос Америки». По данным Washington Times, он в дальнейшем он будет выполнять обе функции (посла в Берлине и спецпредставителя по косовской проблеме) параллельно.

В прессе появились сведения, что Греннел в декабре прошлого года встретился в Берлине с Хашимом Тачи, «президентом» Косово.

Тачи уже тогда якобы обещал, что он отзовет решение по пошлинам на сербские товары. Впрочем, блокада славянских анклавов края не отменена до сих пор.

Работу Гренелла в качестве посла в Германии многие называют противоречивой. Сразу по прибытии в Берлин он подвергся критике за свой комментарий того, что немецкие компании должны прекратить всю работу с Ираном.

В марте 2019 года Гренелл назвал планы Германии по военным расходам в рамках НАТО недостаточными, после чего Вольфганг Кубицки, вице-президент оппозиционных Свободных демократов, обвинил его во вмешательстве в политические вопросы суверенной страны.

По словам Кубицкого, американский дипломат «вел себя, как главный комиссар неких оккупационных сил», и он должен знать, что «у толерантности Германии есть границы».

Гренелл родился 18 сентября 1966 года, получил степень бакалавра в Университете Евангелия и степень магистра в Гарвардском университете. Согласно пресс-релизу Белого дома, он был официальным представителем США при ООН с самым продолжительным сроком, с 2001 по 2008 год.