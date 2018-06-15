Политнавигатор - Новости России и Украины
15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина

Трамп не исключил встречи с Путиным уже “в ближайшее время”


Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нельзя исключать уже в ближайшем будущем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Американский лидер подтвердил это сегодня в эфире телекомпании Fox.

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«Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?» — обратился к руководителю администрации США ведущий новостной программы.

«Мы можем. И это началось», – ответил Трамп.

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