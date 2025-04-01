Трамп не показал свои «таланты переговорщика» и ведётся на дипломатические уловки Путина – иноагент Касьянов

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп не спешит обвинять Россию в «нарушении» перемирия.

Об этом в интервью беглому иноагенту Евгению Киселеву заявил бывший премьер-министр России, иноагент, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не спешит обвинять Россию в «нарушении» перемирия. Об этом в...

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«Путин видит, что Трамп слабеет в своем переговорном процессе, он понял его переговорную тактику и видит, что уже в течение недели нет ответа на отказ от даже частичного прекращения огня в Черном море, когда он выставил эти немыслимые свои условия. Нет ответа.

И он продолжает увеличивать количество своих требований. И как одно из них, расширяя тему легитимности или нелегитимности Зеленского, он выдвигает – давайте введем временное управление.

Но даже в своем комментарии вчерашнем президент Трамп, вместо того, чтобы рассмотреть и ответить на путинский отказ от любых переговоров о прекращении огня, говорит, что он затягивает переговоры. А предложение о введении временного управления, он его не отвергает сразу», – возмутился Касьянов.

«То, что он обещал на выборах прекратить братоубийственную войну. Но ответа Путину не дает. То есть, он как бы ожидает, что Путин пересмотрит свои ранее высказанные требования, увеличение своих требований в отношении частичного прекращения огня.

Путин этого не собирается делать. Путин, наоборот, расширяет требования, увеличивает. Он продолжает, так сказать, вот эту свою тактику салями, выставляя всякие условия, уводя в сторону, забалтывая разговоры.

Понятная переговорная тактика. Удивительно, что Трамп со своим, так сказать, опытом переговоров, как он говорит, что лучший переговорщик в мире. Удивительно, что он этого не понимает и ведется на такие вот путинские уловки», – жаловался иноагент.

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