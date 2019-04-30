Трамп не поможет: Европа и Россия займутся Украиной

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и Верховная Рада сильно просчитались с принятием языкового закона, который вызовет резкое осуждение Европы.

Владимиру Зеленскому придется его пересмотреть.

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Кроме того, надежды США на «Большую сделку» с Россией по Украине беспочвенны, так как Кремль ни за что на это не согласится.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» высказал украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не может Зеленский реагировать на мовный закон в прямом смысле. Наш идиотский парламент вместе с Порошенко наступают на грабли той же евроинтеграции, которую они подписали в Конституции. Потому что сразу же при внесении этого закона Венгрия блокирует все контакты по линии Украина-НАТО, как это и было. То же происходит с Румынией, идёт обострение с Польшей.

Венецианская комиссия где-то к осени выйдет с заявлением закон полностью поменять. Но сейчас, скорее всего, права русскоязычных меньшинств, и понимание, что важно Евросоюзу, как соседу РФ, учитывать интересы России. То есть хочешь – не хочешь, но Зеленский будет пересматривать мовный закон, который подпишет Порошенко», – отметил он.

Также Андрей Мишин отметил, что любые сплетни о «большой сделке» между Вашингтоном и Москвой – не более, чем глупый миф.

«Большая сделка» (между Москвой и Вашингтоном – прим. ред.) – во многом миф, потому что всё время меняются интересы и расклады. Трампу нужна договорённость с Путиным против Китая. Но Путин в жизни не пойдёт против Китая.

Союз России и Китая – это уверенность РФ в каком-то определённом будущем. Союз с США такого не даёт, потому что «ничего личного, только бизнес», что проявляется со всеми странами, которые дружат с Америкой», – добавил эксперт.