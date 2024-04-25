Трамп не прекратит военную помощь Украине – западный пропагандист

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Если Дональд Трамп станет президентом США, он резко изменит свою риторику относительно Украины – и продолжит финансировать бандеровцев.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил внештатный научный сотрудник Атлантического совета и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что позиция Трампа кардинально изменилась. Но он пока не готов об этом открыто говорить. Потому что идёт предвыборная гонка, и он не может развернуться на сто восемьдесят градусов, и сказать, что он на сто процентов за Украину», – уверял Дикинсон.

«Хотя он сказал, что существование Украины очень важно для Америки. Это значит, что он не перестанет давать какую-то помощь, если он вернётся в Белый дом. Хотя, этот человек непредсказуемый, но скорее всего так», – убеждён эксперт.