Трамп не прекратит военную помощь Украине – западный пропагандист

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 207
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если Дональд Трамп станет президентом США, он резко изменит свою риторику относительно Украины – и продолжит финансировать бандеровцев.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил внештатный научный сотрудник Атлантического совета и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп станет президентом США, он резко изменит свою риторику относительно Украины –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы видим, что позиция Трампа кардинально изменилась. Но он пока не готов об этом открыто говорить. Потому что идёт предвыборная гонка, и он не может развернуться на сто восемьдесят градусов, и сказать, что он на сто процентов за Украину», – уверял Дикинсон.

«Хотя он сказал, что существование Украины очень важно для Америки. Это значит, что он не перестанет давать какую-то помощь, если он вернётся в Белый дом. Хотя, этот человек непредсказуемый, но скорее всего так», – убеждён эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть