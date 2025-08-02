Трамп не выдержал российской дипломатии. Пришлось вмешаться Медведеву

Официальная позиция российской дипломатии сильно раздражала Дональда Трампа, поэтому экс-президент Дмитрий Медведев опустился до его уровня, начав публичную перепалку.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Трампа в очередной раз кончилось терпение. Оно у него с начала года кончалось восемь раз. О чем он, собственно, нам и сообщал в твиттере. Вот оно у него периодически кончается. Есть такой интернет-мем: кто за ультиматумами Трампа следит, тот над красными линиями не смеется.

Но на самом деле же все эти заявления – это поиск адекватного партнёра по сетевым, так сказать, напряжённым дискуссиям. А с Россией же у кого угодно терпение кончится, когда ты, целый президент Америки, заявляешь какой-нибудь грозный ультиматум, а тебе в ответ сообщают, цитируя Пескова, «Россия приняла к сведению». Ну то есть, это как «ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, не вешайте трубку». Ну и вот разговор с автоответчиком», – сказал Чадаев.