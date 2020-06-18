18.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, США, Украина
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Трамп ненавидит Зеленского – киевский политолог


Украина для США является лишь средством разборок между кандидатами в президенты США – Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Западу не интересна Украина, новый статус НАТО на самом деле не расширяет ее возможности, а США не вступится за нее, потому что президент Трамп ненавидит украинского коллегу Владимира Зеленского.

«Особый статус НАТО, который дали Украине, вообще ни о чем. Сами американцы об этом говорят, что он не расширяет возможности Украины принципиально, не выводит на глубокий уровень эти отношения. То есть это не ПДЧ – план действий членства в НАТО, который Украина потеряла в Бухаресте более десяти лет назад.

По поводу Украины, я думаю, что сейчас в Штатах такая ситуация, когда не до Украины. Украина интересна только в контексте коррупционных скандалов. При этом Трамп Зеленского ненавидит из-за того телефонного разговора и тех неуклюжих попыток, которые последовали после него, чтобы разрулить ситуацию. Для Трампа Украина – это проблема.

Байден тоже, я думаю, относится к Украине соответствующим образом. Потому, единственная роль, которую в американской политике Украина будет играть – это разборки между Трампом и Байденом во внутриамериканском контексте президентских выборов, вот и все», – заявил Романенко.

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