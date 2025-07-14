«Трамп непредсказуем, а у Польши претензии» – в Киеве боятся, что «допомога» поедет мимо Украины

Вадим Москаленко.  
14.07.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киеву надо переносить производство зенитных ракет на свою территорию, поскольку инцидент, когда в последний момент 20 тыс. единиц отправляются в Израиль, может быть не последним.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву надо переносить производство зенитных ракет на свою территорию, поскольку инцидент, когда в последний...

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«В помощь нужны конкретные решения, а именно малые зенитные ракеты, которые смогут работать по таким целям. Здесь нужно понимать, что у «Шахедов» не такой уж и яркий тепловой след, и нет средств излучения, чтобы наводиться или тепловыми, или радиолокационными ракетами.

Поэтому [нужна] модернизированная система, которая сможет перехватывать эти ракеты. Но 20 тысяч взрывников, которые были отправлены на Ближний Восток – это тоже те системы, которые позволяли нам качественно работать по «Шахедам», – посетовал Храпчинский.

«Нам нужно локализовать такие возможности непосредственно на Украине, а не просто заказать производство где-то там для Украины. Понятно, производства надо перемещать куда-то под землю, но создавать эти возможности, чтобы не зависеть от западных партнёров.

Потому что сегодня есть настроение у Трампа, завтра не будет, видим, Польша создаёт определённое недовольство некоторыми историческими фактами», – тревожился укро-офицер.

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