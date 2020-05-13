Трамп ничего не понимает, но мы не отпустим Украину – экс-посол США

13.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент США Дональд Трамп не верит Госдепу и поэтому назначил новым послом на Украине генерал-лейтенанта Кита Дейтона, который не связан с Госдепом.

Об этом в беседе с депутатом-порохоботом Алексеем Гончаренко заявил директор Евразийского Центра Атлантического Совета, экс-посол США на Украине, русофоб Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его знаю уже больше, чем несколько лет, он очень хороший профессионал, он разбирается в американских интересах в Украине и в Европе вообще. Я считаю, что он будет эффективным послом.

Он (Дональд Трамп) сомневается в лояльности американских профессиональных дипломатов, он говорит всегда о глубоком правительстве (глубинном государстве), имея в виду именно профессионалов – не только в Госдепартаменте, но и в других департаментах нашего правительства. И мы знаем, что для него Украина – это спорный вопрос, он совсем напрасно обвинял в разных вещах несправедливо нашего бывшего посла госпожу Йованович.

И я думаю, было ясно, что следующий посол американский в Киеве не будет из Госдепа. И если мы исключаем наших прекрасных профессионалов из Госдепа, то нужен хороший профессионал, который знает Украину, знает Россию», – рассуждает экс-посол США.

По его словам, влияние посольства США на ситуацию на Украине основано на «противостоянии российскому империализму» и поддержке этого противостояния «большинством украинцев».

«Те, кто демонизируют американское посольство, служат интересам Кремля. А многие другие просто не понимают. Влияние американского посольства исходит из того, что Украина хочет быть на самом деле самостоятельной, Украина хочет пользоваться полным суверенитетом и хочет защищать свою землю.

И мы знаем, что вот сейчас Кремль требует сферу влияния в ближнем зарубежье. Подавляющее большинство украинцев это не хочет, они понимают, что противостоять такому империалистическому подходу нужно поддержкой с Запада и особенно из Америки. Именно это желание большинства украинцев дает американскому посольству такое влияние», – вещает русофоб.