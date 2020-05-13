13.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Трамп ничего не понимает, но мы не отпустим Украину – экс-посол США


Президент США Дональд Трамп не верит Госдепу и поэтому назначил новым послом на Украине генерал-лейтенанта Кита Дейтона, который не связан с Госдепом.

Об этом в беседе с депутатом-порохоботом Алексеем Гончаренко заявил директор Евразийского Центра Атлантического Совета, экс-посол США на Украине, русофоб Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я его знаю уже больше, чем несколько лет, он очень хороший профессионал, он разбирается в американских интересах в Украине и в Европе вообще. Я считаю, что он будет эффективным послом.

Он (Дональд Трамп) сомневается в лояльности американских профессиональных дипломатов, он говорит всегда о глубоком правительстве (глубинном государстве), имея в виду именно профессионалов – не только в Госдепартаменте, но и в других департаментах нашего правительства. И мы знаем, что для него Украина – это спорный вопрос, он совсем напрасно обвинял в разных вещах несправедливо нашего бывшего посла госпожу Йованович.

И я думаю, было ясно, что следующий посол американский в Киеве не будет из Госдепа. И если мы исключаем наших прекрасных профессионалов из Госдепа, то нужен хороший профессионал, который знает Украину, знает Россию», – рассуждает экс-посол США.

По его словам, влияние посольства США на ситуацию на Украине основано на «противостоянии российскому империализму» и поддержке этого противостояния «большинством украинцев».

«Те, кто демонизируют американское посольство, служат интересам Кремля. А многие другие просто не понимают. Влияние американского посольства исходит из того, что Украина хочет быть на самом деле самостоятельной, Украина хочет пользоваться полным суверенитетом и хочет защищать свою землю.

И мы знаем, что вот сейчас Кремль требует сферу влияния в ближнем зарубежье. Подавляющее большинство украинцев это не хочет, они понимают, что противостоять такому империалистическому подходу нужно поддержкой с Запада и особенно из Америки. Именно это желание большинства украинцев дает американскому посольству такое влияние», – вещает русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть