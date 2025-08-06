Трамп обескуражен и взбешён, что на его угрозы реагирует только Песков – эксперт

Возможно, администрация Трампа осознает, что перегнула палку в том потоке угроз и ультиматумов, которые в последнее время посыпались из Белого дома в адрес Кремля.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «День», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, он поймёт, что перегнул палку? Не испугались. Потому что, обратите внимание, со стороны России его действия комментирует пока только Песков. Всё. Выше уровнем никто не комментировал. Трамп даже от возмущения прям так и заявил, что это чуть ли не подлость со стороны Москвы. Я тут ультиматумы выдвигаю, я сообщаю, что через 10 дней от России останутся только рожки да ножки, если она будет так себя вести, а оттуда ни ответа, ни привета – так себя приличные люди не ведут. Хоть бы что-нибудь ответили. Тишина. И это же тоже не случайно. Как он решит, это гадание на кофейной гуще», – сказал Шишкин.