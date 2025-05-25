Трамп обозлён: в Киеве со страхом ждут начала строжайшего аудита всей американской помощи

Вадим Москаленко.  
25.05.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Дональд Трамп собирается в скором времени запустить аудит всей предоставленной Украине помощи, и тогда вскроется, кто и сколько воровал.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп собирается в скором времени запустить аудит всей предоставленной Украине помощи, и тогда...

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«Рубио заявил, что США проведут анализ всей предоставленной Украине военной помощи. У нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, сказал Рубио, который рассмотрит все эти издержки. И если мы что-нибудь найдем, незаконность или манипуляции, мы обязательно этим займемся.

А помните, на прошлой неделе в западной прессе вышла статья о том, что 700 миллионов долларов на Украине было потеряно просто за счет авансов на закупку вооружений и боеприпасов. За счет авансов, которые не были возвращены, а сами вооружения не были поставлены.

Эхо вот этих авансов, эхо этих расследований мы сейчас можем конечно наблюдать в том, что, скорее всего, действительно США могут запустить дополнительную инспекцию тех издержек, которые направлялись на Украину», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что для Трампа это вопрос внутренней борьбы с политическими противниками.

«А в целом, американская сторона оценивает объем выделенной помощи от 150 до 350 миллиардов долларов. И те чиновники администрации Байдена, которые выделяли эту помощь и, может быть, неэффективно ее контролировали, вот на них может пасть тень.

И поверьте, что республиканский аудит будет совсем не такой мягкий и пушистый, как демократический аудит.

Такова категорическая смена американской позиции на этой неделе: «Мы продолжаем переговоры с Путиным, мы отказываемся клеймить Москву, отказываемся оказывать на нее давление, вводить санкции или требовать безусловного перемирия». Параллельно запускаются сигналы в отношении того, что они могут вообще уйти из этой истории», – жаловался укро-политолог.

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