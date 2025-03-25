«Трамп обрадуется» – в Киеве мечтают оставить Украину испытательным полигоном для американского оружия

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Украина может стать испытательным полигоном для американских систем ПВО и их расчётов, которые относительно безопасно научатся работать в условиях современной войны.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы мог сделать Трамп, чтобы очень сильно нашу позицию усилить? Прежде всего – объявить для своих войск ПВО Украину полигоном. «Пэтриоты» не продавать нам и не отдавать нам даже в ленд-лиз, а расположить их у основных стратегических объектов – атомные станции, большие города, со своими расчетами. Знаешь, почему? Это была бы программа для американцев, для американского народа, колоссальное повышение эффективности собственных сил ПВО, в связи с тем, что будущая мировая война будет исключительно решаться господством воздуха. А Украина – это тот полигон, где наши расчеты, без особого риска для жизни, будут приобретать боевой опыт работы по самым сложным целям, которые будет обеспечивать Россия», – рассуждал Гайдай.