«Трамп обрадуется» – в Киеве мечтают оставить Украину испытательным полигоном для американского оружия
Украина может стать испытательным полигоном для американских систем ПВО и их расчётов, которые относительно безопасно научатся работать в условиях современной войны.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что бы мог сделать Трамп, чтобы очень сильно нашу позицию усилить? Прежде всего – объявить для своих войск ПВО Украину полигоном. «Пэтриоты» не продавать нам и не отдавать нам даже в ленд-лиз, а расположить их у основных стратегических объектов – атомные станции, большие города, со своими расчетами.
Знаешь, почему? Это была бы программа для американцев, для американского народа, колоссальное повышение эффективности собственных сил ПВО, в связи с тем, что будущая мировая война будет исключительно решаться господством воздуха.
А Украина – это тот полигон, где наши расчеты, без особого риска для жизни, будут приобретать боевой опыт работы по самым сложным целям, которые будет обеспечивать Россия», – рассуждал Гайдай.
«Это колоссальное усиление нас. То есть, если сегодня у нас, думаю, не больше 4 «Пэтриотов», мы там еще теряли какие-то, подвигая к фронту, пытаясь ими действовать против российской авиации.
Но в этой ситуации 15-16 «Пэтриотов», что для Америки не проблема. Расходный материал – только ракеты. Но это нормально, потому что ракеты имеют срок годности. Их надо тратить, иначе их придётся просто утилизировать.
Смотри, это колоссальная программа может быть, в которой он скажет: «Я, Трамп, ничего не трачу, я только повышаю боевой уровень наших и спасаю мирную страну и мирное население». Второй пункт – это господство в воздухе с помощью авиации», – подытожил укро-политтехнолог.
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