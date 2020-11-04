Трамп объявил о большой победе

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов после состоявшихся выборов президента этой страны.

По результатам подсчета голосов, поступивших на данный момент, действующий президент уступает своему сопернику от Демпартии Джозефу Байдену.

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Так, по информации телеканала CNN, Байден набирает 220 голосов выборщиков, Трамп – 210. Для победы кандидату нужно заручиться голосами 270 членов коллегии выборщиков из 538.

Примечательно, что Трамп демонстрирует оптимизм.

«Я выступлю сегодня вечером с заявлением. Большая победа!», – написал президент США в своем Twitter.

Впрочем, подсчет голосов еще продолжается. Все эксперты отмечают, что разрыв оказался гораздо меньше, чем прогнозировался, а потому говорить об окончательной победе кого-то из кандидатов пока рано, тем более что рекордное количество избирателей в этот раз проголосовало по почте.