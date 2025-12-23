Трамп объявил о постройке 25 огромных военных кораблей – почти в два раза больше «Петра Великого»

Вопреки распространённому мнению о том, что война на Украине показала неэффективность больших кораблей и перспективу морских беспилотников, США впервые с 50-х годов возвращаются к строительству линкоров.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», американский президент Дональд Трамп анонсировал: новые корабли будут в 100 раз мощнее предыдущих проектов, оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами с ядерными боеголовками, иметь водоизмещение в 40 тысяч тонн (для сравнения самый большой российский корабль – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» имеет водоизмещение порядка 25 тыс. тонн).

Всего, по словам американского президента, планируется построить 25 таких кораблей, но пока начнут с двух.

«Это лучшие корабли в мире. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в сто раз мощнее любого из когда-либо построенных линкоров… Самое мощное оружие в мире», – заверил Трамп.

В частности, планируется установить «лазеры, которые наводятся на цель и просто уничтожают ее».

«У нас будут самые совершенные в мире лазеры, и самый совершенный лазер в мире будет установлен на линкорах, которые мы строим. Они также будут нести ядерное оружие. Они будут запускать крылатые ракеты», – сказал Трамп.

Он дал понять, что США планируют использовать корабли с целью принуждения неугодных к американским условиям.

«Мы просто хотели добиться мира силой. Надеюсь нам никогда не придется их использовать. Но ничего подобного им не будет построено никогда. Подумайте об этом. Эти линкоры невероятны».

Интересно, какой бы вой о «российском империализме» поднялся на Западе, если бы Москва анонсировала серию подобных океанских кораблей? Но в случае с США – «это другое».

